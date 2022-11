La partita contro il Salsiburgo Champions League che vale l'accesso agli ottavi è fondamentale per il Milan che, proprio per questo, non vuole lasciare niente al caso e ha organizzato per la giornata di oggi una full immersion in vista della partita.



I giocatori sono infatti stati convocati all'Hotel Melià di Milano e fra i presenti in questo mini-ritiro c'è anche Sergino Dest, che ieri non si era allenato con la squadra seguendo un programma personalizzato.