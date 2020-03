Il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora tutto da scrivere. Il rinnovo con il Milan non è scontato, Mino Raiola vuole capire su quali fondamenta si baserà il nuovo corso rossonero. E non ha intenzione di concedere sconti per quanto concerne l'ingaggio.



IL CHELSEA CHIAMA - Nelle ultime settimane il Chelsea si è inserito nella corsa al portiere rossonero. Che piace, e molto, anche al Real Madrid e al Psg. Frank Lampard ha bocciato l'estremo difensore spagnolo Kepa e ha deciso di metterlo sul mercato nella prossima estate. Nelle idee del club inglese, l'erede designato sarebbe proprio Donnarumma. Nessuna trattativa al momento ma nelle prossime settimane potrebbe arrivare una ricca offerta da Londra sulla scrivania di Ivan Gazidis che valuta il suo gioiello non meno di 60 milioni di euro.