Ismael Bennacer è uno dei pezzi pregiati del centrocampo del Milan. L'algerino è in scadenza a giugno 2024 e sta negoziando il rinnovo con i rossoneri. All'orizzonte però, spunta il Liverpool di Jurgen Klopp, che si prepara ad avanzare un'offerta per il centrocampista. Secondo quanto riporta Relevo, infatti, i Reds hanno in programma un incontro con l'entourage del giocatore nelle prossime due settimane.