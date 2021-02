Dopo il botta e risposta tra Zlatan Ibrahimovic e LeBron James in seguito a un'intervista dello svedese del Milan ai microfoni dell'UEFA in merito al tema dello sportivo e la politica, anche Baron Davis, ex giocatore NBA, è intervenuto nella discussione tramite un tweet: "Zlatan tieni il culo lontano da LA. I Galaxy tanto fanno schifo. E tu sei incredibilmente stupido. Prendi quel look da Zohan e restituiscilo a Sandler. Ora lascia che sia il King a parlare".