Paolo Maldini, dirigente del Milan, parla a Milan Tv del momento rossonero: "Ko con la Juve? Non ho mai avuto l'idea che le sconfitte potessero essere in maniera positiva, ma questa ci ha lasciato qualcosa dentro e che ci fa sperare bene. Abbiamo fatto un punto nelle ultime quattro partite, ma siamo usciti dall'Allianz Stadium con l'idea di essere forti e di essere tornati anche fisicamente ad un ottimo livello e di essere pronti per il rush finale".



SU ROMAGNOLI - "E' un giocatore importante e lo sa. Deve avere degli obiettivi molto alti, perché ha ancora grandissimi margini di miglioramento. Anche la fascia credo che l'abbia responsabilizzato e abbia alzato l'asticella".



SU PIATEK - "Ha stupito tutti per la sua naturalezza. Passare dal campionato polacco al Genoa è sicuramente un salto importante e passare dai rossoblù al Milan è un salto ulteriormente difficile. La sua personalità ha sorpreso tutti, ma il presidente Preziosi ci aveva rassicurato da questo punto di vista"