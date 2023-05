, che sarà ufficializzato nel corso della prossima settimana, è unama, di fatto, riduce il budget a disposizione sul mercato. Ecco perché, ancora più di prima, serviranno idee e abilità per cercare di rinforzare una rosa che ha mostrato delle lacune evidenti in questa stagione. Il Diavolo segna meno di quanto dovrebbe fare una squadra che ambisce al titolo e proprio per questo motivo il reparto offensivo sarà quello che vedrà più movimenti in entrata la prossima estate.- La candidatura di, raccontata in anteprima proprio dalla nostra redazione, rimane in quota a Casa Milan.Quella che al Milan potrebbe venire a mancare con l’addio di Ibrahimovic al termine della stagione. Un attaccante esperto e con queste caratteristiche specifiche rappresenterebbe una risorsa di livello a disposizione di Pioli.Marko sarebbe la ciliegia sulla torta che però deve vedere altri ingredienti. Il Bologna, dal canto suo, chiede 10 milioni per il suo bomber forte di un contratto in scadenza nel 2025. Ad oggi non esiste ancora una vera e propria trattativa, ci sono stati solo dei pourparler con agenti e intermediari vicini all’ex Inter. Maldini e Massara devono prima capire quello che sarà il futuro di Rebic e Origi, dalla loro cessione potrebbe arrivare il tesoretto necessario per un doppio colpo di grande livello in attacco.