La vicenda aveva fatto discutere e ora è intervenuto il questore a dirimerla. Stiamo parlando degli insulti rivolti a un giornalista napoletano nel post partita di Milan-Napoli dello scorso 18 settembre. Per il tifoso rossonero è arrivato un Daspo di 5 anni valido anche per l’estero. Il provvedimento è stato deciso dal questore di Milano, Giuseppe Petronzi. Nella motivazione si parla di “condotta violenta e minacciosa, con espressioni ingiuriose di natura discriminatoria a sfondo razziale”



VICENDA – Il fatto risale al post partita di Milan-Napoli. Il giornalista della testata “Calcio Napoli 24 TV” era impegnato in alcune interviste ai tifosi all’uscita da San Siro quando una di queste si è tramutata in una serie di insulti da parte del tifoso milanista, un 45enne ternano, che aveva aggredito e minacciato l’inviato. L’aggressore era stato denunciato per violenza privata aggravata dalla discriminazione razziale, etnica o religiosa. La vicenda era diventata virale e aveva sollevato l’indignazione di molti, compresa quella di alcuni politici.