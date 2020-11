La sosta per le Nazionali servirà al Milan per cercare di ricaricare le pile e perQuesta prima parte di stagione ha messo in risalto quelle che sono le criticità di una rosa che sta comunque viaggiando forte, forse anche al di sopra delle aspettative.Mateo Musacchio non rinnoverà il contratto in scadenza con il Milan nel luglio del 2020, Leo Duarte potrebbe fare presto le valige. Il club rossonero lavora in uscita ma soprattutto in entrata:Frederic Massara, nelle ultime settimane, ha tenuto vivi i contatti con l'entourage del classe 2000.Lo Schalke 04 sta vivendo un momento di profonda crisi economica che lo porterà (anche in virtù di una disastrosa situazione in classifica) a delle necessarie cessioni eccellenti. E sarà costretto a farlo a condizioni diverse e molto più vantaggiose rispetto a due mesi fa.Un assist perfetto che il Milan spera di tramutare in gol, al netto di una concorrenza formata da club di primissima fascia. Il Liverpool ci pensa seriamente per sostituire l'infortunato Van Dijk, contatti in corso da diverse settimane. Ma la partita è ancora aperta e il Diavolo è in corsa forte del gradimento del giocatore.