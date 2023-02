Dopo la parentesi coppe europee riflettori nuovamente puntati sula massimo campionato che si appresta a disputare le gare della ventiquattresima giornata. A San Siro domenica prossina 23 febbraio alle 20:45 in palio punti preziosi per la zona Champions. Sarà il Milan questa volta a fare gli onori ad un’Atalanta che continua a perdere terreno dalla zona alta della classifica e non può permettersi il lusso di ulteriori passi falsi. Tantomeno i campioni d’Italia in carica che sembrano essere ritornati competitivi dopo una serie di battute d’arresto. I rossoneri vantano tre punti di vantaggio su una Dea che in trasferta ha racimolato ben ventiquattro punti in dodici partite con all’attivo sette vittorie, tre pareggi e solo due sconfitte, con il Sassuolo ed il Lecce. Numeri importanti secondi solo a quelli della capolista Napoli raccolti grazie ai venti gol segnati e gli undici subiti. Lunga è la storia calcistica tra le due formazioni che si sono già incontrate 142 volte con uno strapotere rossonero che si traduce in 68 vittorie, 47 pareggi e appena 27 sconfitte. Differente il percorso nelle ultime cinque partite in quel di Milano dove i nerazzurri hanno espugnato San Siro due volte, pareggiato altre due contro un solo successo dei padroni di casa giusto lo scorso maggio grazie ad un gol di Rafael Leao al 56° e Theo Hernández al 75°. Di contro l’ultima vittoria dell’Atalanta in casa del Milan il 23 gennaio del 2021 quando Romero, Ilic e Zapata siglarono tre gol per una pesante sconfitta rossonera casalinga. Gara non facile, dunque, per entrambe le contendenti alle prese con un periodo di forma differente o quantomeno di risultati poco esaltanti che condizionano le proposte dei betting analyst che bancano l’1 a 2,18, il 2 a 3,30 e l’X a 3,40. Dovesse esserci Ibrahimovic, fuori da ben nove mesi e pare pronto al rientro, è indicato come possibile primo o ultimo marcatore della partita e il suo gol è offerto a 5,50, primo nella lista avanti a Giroud 6,50, Leao a 7,50, Lookman, primo degli ospiti, a 7,75, Muriel a 8,00, Rebic a 8,75 e Zapata a 9,00.