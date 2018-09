Milan-Atalanta 2-2, le pagelle:



Donnarumma 5,5: insicuro nelle uscite, nel finale fa spaventare San Siro in più di una occasione.



Calabria 5,5: partita alla dottor Jekyll e Mr. Hyde. In fase di spinta ha gli automatismi giusti, quando si tratta di difendere perde la bussola. Gomez fa gol su una sua dormita. (Dal 22 st Abate 5,5: Gattuso gli chiede di mettere copertura sulla destra, non ci riesce)



Musacchio 6: un muro per 58' minuti, si sgretola nel finale quando Zapata fa valere il suo strapotere fisico.



Romagnoli 6: troppo spazio a Rigoni in occasione del gol del pari, un errore pesante che macchia una prova di buon livello.



Rodríguez 6,5: salva un gol sulla linea nel recupero, dalle sue parti l'Atalanta non sfonda mai.



Kessie 6: corre come un forsennato, tanta quantità alla quale abbina scarsa qualità. Cestina un'occasione da gol limpida nel primo tempo.



Biglia 6,5: l'elogio del sacrificio. Corre per due senza mai perdere la lucidità in cabina di regia. Fondamentale.



Bonaventura 7: una spina nel fianco della difesa orobica, trova una rete bella dell'illusorio 2-1. (dal 29' st Bakayoko 6: conferma il suo momento di crescita, serve un cioccolatino solo da scartare a Higuain che centra il palo)



Suso 7: in versione Michelangelo: dipinge prima per Higuain e poi per Bonaventura di destro, piede meno nobile. Ispirato.



Higuain 7: Gonzalo c'è sempre e comunque. Un gol di pregevole fattura e tante altre occasioni.



Çalhanoglu 5,5: meno in palla dei compagni di reparto, per il turco è un momento in cui le cose non girano a dovere. (Dal 40' st Castillejo s.v)



All. Gattuso 6: imbriglia l'Atalanta per lunghi tratti della partita, prepara bene la partita. Il black-out nel finale è un campanello d'allarme preoccupante.



Daniele Longo



Gollini 6: incolpevole sui due gol rossoneri, non sbaglia nelle altre occasioni in cui viene chiamato in causa. Coraggioso in uscita su Higuain.



Toloi 6: nel primo tempo mette una pezza dove può e offre a Pasalic un pallone d'oro da spingere in rete. Si fa anticipare nettamente da Bonaventura sul 2-1 del Milan.



Palomino 5: perde Higuain in occasione della rete del Pipita. Poco efficace e sicuro in marcatura, costringe i compagni di reparto agli straordinari.



Masiello 5,5: colpevole con Palomino in occasione del primo vantaggio rossonero vista l'uscita tardiva su Suso, autore del gol. In generale soffre lo spagnolo per tutta la partita.



Castagne 5,5: non incide davanti, spesso impreciso e in ritardo negli aiuti a Toloi. Freuler 6: non brilla, ma è un motorino prezioso in mezzo al campo.



De Roon 5,5: tra i più ordinati nella prima frazione, cala nella ripresa. Ha l'occasione per pareggiare, Rodriguez gliela nega sulla linea di porta.



Gosens 6: evanescente nei primi 45', cresce alla distanza sia in copertura sia quando a spazio per salire e provare a impensierire la retroguardia rossonera. Va anche alla conclusione, ma il pallone termina a lato (dal 31' st Ilicic 6: aumenta il potenziale offensivo dei bergamaschi).



Pasalic 5: si divora un gol fatto a un passo dalla linea di porta spedendo il pallone a lato di testa, nel complesso sbaglia quasi tutte le scelte di passaggio negli ultimi 20 metri (dal 1' st Rigoni 6,5: porta dinamismo e ci prova subito con una sventola al volo che termina di poco alta. Decide il pareggio defintivo ribadendo in rete la respinta corta di Donnarumma, l'uomo giusto nel posto giusto al momento giusto).



Barrow 4,5: impalpabile, l'Atalanta sembra giocare a lunghi tratti con un uomo in meno in attacco (dal 1' st Zapata 7: si presenta con un'apertura, una conclusione che impegna Donnarumma e l'assist per la rete di Gomez. Provoca anche la rete del pareggio di Rigoni. Decisivo).



Gomez 6,5: nel primo tempo lotta da solo nonostante sia sistematicamente raddoppiato se non triplicato, nella ripresa è bravo a bruciare Calabria e bucare Donnarumma sul primo palo.



All. Gritti 6,5: sostituisce lo squalificato Gasperini, il voto va assegnato al tecnico in carica. Primo tempo da dimenticare ma i due cambi all'intervallo, Rigoni e Zapata, segnano la svolta e rimediano anche a un'altra distrazione della difesa.



Federico Albrizio