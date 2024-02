Milan-Atalanta, pioggia di insulti social contro Holm. Colpa del rigore

Redazione CM

Milan-Atalanta continua a far discutere e gli strascichi polemici legati al rigore, concesso ai bergamaschi da Orsato con l'intervento del Var, stanno portando a numerose conseguenze soprattutto nei confronti del protagonista del fallo subito da Giroud in area: Emil Holm.



LA "SIMULAZIONE" - Secondo i tifosi del Milan, il difensore svedese ha simulato nel momento del contatto con Giroud (si tiene il volto ed è stato colpito all'altezza dell'alto petto ndr.) inducendo il var ad intervenire e costringendo poi Orsato a dare il rigore.



INSULTI SOCIAL - E i tifosi milanisti in massa hanno deciso di farlo notare a Holm andando a commentare tutti i suoi post su Instagram ricoprendo il giocatore di insulti di ogni tipo e arrivando anche ad augurargli la morte. Commenti di pessimo gusto e censurabile che, almeno per ora, non sta portando a provvedimenti da parte del giocatore.