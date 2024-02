Milan, l'attacco '24/'25 prende forma: la soluzione per Jovic, l'obiettivo Zirkzee e il piano per Camarda

Gabriele Stragapede

Il reparto offensivo del Milan sta regalando risposte importanti. Le corsie esterne sono fornite di grande qualità (con Leão, Okafor, Pulisic e Chukwueze), mentre la triade dirigenziale composta da Furlani/Moncada/D’Ottavio sta già incominciando a valutare quelle che saranno le strategie in vista del prossimo mercato estivo, in particolar modo sulla posizione di attaccante centrale. Rimandando ogni discorso sul futuro di Pioli e della panchina rossonera (discorso determinante per le valutazioni di mercato), in casa Milan c’è la necessità di pensare a portare a termine un compito importante, quanto affascinante per il destino della società meneghina: un investimento importante per il prossimo numero 9.



TRA PRESENTE E FUTURO – Il presente recita Giroud e Jovic come punti di riferimento offensivi (il cui destino a da tenere costantemente monitorato, visti i contratti in scadenza il prossimo 30 giugno), ma il futuro del Milan è programmato per regalarsi un grande attaccante, giovane, ma che abbia già notevole confidenza con la via del gol. I nomi sulla lista dei rossoneri sono molteplici e una strategia precisa è già al vaglio della dirigenza. L’attacco ‘24/’25 del club di Via Aldo Rossi comincia a prendere forma.



