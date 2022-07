L'estenuante trattativa con ilsi è chiusa con il lieto fine sperato da dirigenti e tifosi: 32 milioni di euro più 3 di bonus l'intesa raggiunta nei giorni scorsi con il club belga per il trequartista, atteso a ore a Milano per le visite mediche e la firma del contratto quinquennale con cui si legherà al club di via Aldo Rossi.De Ketelaere era atteso a Milano già oggi, poi l'arrivo è slittato per le ultime formalità., che inizieranno in mattinata o pomeriggio (In base all'orario di arrivo nel capoluogo lombardo). Dopo i test, il momento più atteso:, ultimo step prima dell'annuncio. Così prenderà il via la nuova avventura del trequartista belga, che martedì dovrebbe già essere agli ordini diChiusa la trattativa dell'estate, il Diavolo dovrà puntellare la squadra con le ultime necessità di organico.da consegnare al più presto a mister Pioli. In cima alla lista resiste il nome di: già nei prossimi giorni è fissato un confronto con l'agentePer il portoghese, i rossoneri e il Lille hanno un accordo sulla base diil Psg resta in pole, ma ilnon perde la fiducia. Sullo sfondo, come alternativa, c'è il nome di, inglese classe 2003 dell'Aston Villa.