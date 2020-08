, sia a livello mediatico ma anche della dirigenza rossonera, che vuole garantire al confermato Stefano Pioli la permanenza dei due pezzi da 90 della rosa prima di addentrarsi nelle altre trattative necessarie per consegnarli una squadra più competitiva in ottica quarto posto. E, terzino classe '90 che può lasciare il Tottenham di José Mourinho.- Il Milan, per ammissione dello stesso Pioli, è alla ricerca di pochi colpi ma mirati e si proverà ad aggiungere esperienza e qualità in alcuni ruoli chiave, come quello dell'perché possiede queste caratteristiche e perchéper fare cassa, col terzino cresciuto nel vivaio che ha oggi maggiori possibilità (è derby tra Betis e Siviglia) e garantirebbe una plusvalenza secca., che ha un accordo per disputare un'altra stagione in prestito al Betis dal Barcellona (a meno che non venga liberato da questo vincolo attraverso il pagamento di una penale),del PSV Eindhoven, per il quale il club olandese spara alto ma per cui il Milan può eventualmente giocarsi la carta Raiola, procuratore dell'esterno olandese. Regna la calma più totale, apparentemente, per quanto riguarda il mercato rossonero, ma il nome di Serge Aurier rimane in cima alle lista delle preferenze.