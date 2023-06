Il Milan è soddisfatto del lavoro dell'ex calciatore rossonero Ignazio Abate come tecnico della formazione Primavera, recentemente arrivata in semifinale di Youth League, persa con l'Hajduk Spalato. L'allenatore è pronto a firmare il prolungamento del contratto per un'ulteriore stagione, rimandando la scadenza dal 2024 al 2025.



DOPPIO IMPEGNO - Il Milan ha faticato nel campionato Primavera 1, chiuso al 12esimo posto, ma ha condotto una stagione importante lanciando talenti interessanti come Traoré, Coubis, Cuenca.