Il Milan non cambia idea, andrà avanti con Antonio Mirante: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, l'ex Roma prolungherà per un'altra stagione con i rossoneri. Definito quindi il parco portieri del Diavolo per il 2023/24: Mike Maignan, Marco Sportiello come secondo e Mirante come terzo, con il giovane Noah Raveyre in Primavera.