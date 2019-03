A gennaio il suo addio al Milan sembrava scontato ma Tiempoué Bakayoko ha cambiato il suo destino e il suo futuro con prestazioni sempre più convincenti all'interno del rettangolo da gioco. Gattuso gli ha dato fiducia (complici i molti infortuni) e lui l'ha lentamente ripagata allontanando lo spettro di un addio anticipato e trasformandolo, come riporta la Gazzetta dello Sport, in una conferma che ora è sempre più probabile. Il Milan è infatti pronta a versare al Chelsea i 35 milioni previsti per il riscatto.