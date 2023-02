Difficile, se non impossibile, trovare spazio quando hai il vice-campione del mondo davanti nelle gerarchie. Ne sanno qualcosa i varida una cessione in programma da mesi.- Secondo quanto risulta a Calciomercato.com, il Milan vorrebbe inserire in rosa un nuovo terzino mancino italiano.Una pista, difficile, porta aalmeno per un’altra stagione. Andrebbe poi valutata la volontà del brasiliano di giocarsi il posto con Theo Hernandez.