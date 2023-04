Fode Ballo Touré ha parlato a MilanTv nel prepartita della sfida che vedrà i rossoneri affrontare in trasferta il Napoli.



3 PUNTI - "È una grande sfida qualla che ci attende stasera. Ci siamo allenati duramente per questa partita e per mettere in difficoltà il nostro avversario. C'è grande fiducia per portare a casa i 3 punti



SEGNALE - "Ci siamo preparati bene, dovremo avere la convinzione giusta per dare un segnale importante per questi ultimi due mesi di stagione".



RITORNO IN CAMPO - "Sono stato contento di aver avuto l'opportunità di giocare a Udine. Ci spiace non aver vinto, ma mi ha fatto sentire bene tornare a giocare dopo due mesi di infortunio"