Fodé Ballo-Touré è vicino a diventare un nuovo giocatore del Milan. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com Maldini è ai dettagli con il Monaco, l'accordo è vicino a chiudersi sulla base di un trasferimento definitivo per 5 milioni di euro. Il laterale difensivo mancino classe '97, individuato come l'ideale alternativa a Theo Hernandez, ha già trovato l'intesa economica con il Milan, con il Monaco che gli ha promesso la cessione. Si tratta solo di mettere tutto nero su bianco. Touré sarà il prossimo rinforzo difensivo per Pioli.