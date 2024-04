Come riportato da La Gazzetta dello Sport,In particolar modo, il contratto di Theo va tenuto d’occhio, perché nel 2026 scadrà e le trattative per il rinnovo con il Milan non sono ancora decollate. I tedeschi rischiano di perdere Alphonso Davies — il canadese è in scadenza nel 2025 e non vuole rinnovare —. In Germania si è vociferato di una possibile offerta da 60-70 milioni, mentre in casa rossonera si aspettano proposte più vicine ai 100 milioni.

Per Maignan peseranno le prospettive economiche che il nuovo accordo potrà garantirgli: i 3,2 milioni attuali sono lontani dall’ingaggio da top player cui ambisce Maignan. E il Bayern Monaco è in grado di soddisfare tutte le richieste del francese in un colpo solo: guadagnare come un portiere di livello mondiale e lottare per vincere.