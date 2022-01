Il Milan ha capito che i problemi di Zlatan Ibrahimovic non gli possono più permettere di ricoprire il ruolo di centravanti titolare della rosa del futuro e per questo in vista della prossima stagione un centravanti puro sarà inevitabilmente inserito dal mercato. Secondo il Corriere della Sera il nome di Andrea Belotti è tornato prepotentemente di moda dato che si libererà a parametro zero dal Torino.