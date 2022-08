. Oggi ilpuò permettersi di sedersi attorno a un tavolo per trattare con i club interessati adsenza più considerare lapresente nel suo contratto. Il, che si era interessato negli ultimi giorni, è quindi un fantasma che non spaventa perchè il regista algerino non è in vendita e sarà confermato al centro del progetto tecnico diche il Milan e il giocatore inserirono negli accordi al momento della firma nel 2019. Una tutela per il Milan che ha sempre ritenuto fondamentale Bennacer al punto da darsi comunque un margine di tempo importante per eventualmente sostituirlo. In sostanza, oggi, Bennacer non è più vendibile per i rossoneri.Anzi, da tempoma, come vi abbiamo raccontato ( LEGGI QUI ), gli incontri con il suo agente Sissoko non hanno portato alla fumata bianca sperata. Il Milan vuole prolungare ben oltre la scadenzaC'è distanza, ma anche margine di manovra, e presto ci saranno nuovi incontri. Bennacer è fondamentale e centrale e il Milan vuole allontanare del tutto le sirene del mercato.