Ismael Bennacer sarà il tanto sospirato regista per Marco Giampaolo. Il centrocampista algerino si legherà al Milan con un contratto quinquennale a 1,5 milioni di euro a stagione. Arrivano conferme su un affare ormai virtualmente chiuso, si attende solo la fine della coppa d'Africa per formalizzare il tutto.



VISITE MEDICHE E VACANZA - Nelle casse dell'Empoli, come raccontato, andranno 16 milioni di parte fissa più due milioni di bonus. Bennacer mercoledì tenterà l'assalto dalla coppa d'Africa con la sua Algeria nella finale contro il Senegal, poi farà ritorno in Italia. Le visite mediche con il Milan potrebbe essere fissate tra sabato e lunedì prossimo, poi il giocatore andrà in vacanza e non farà parte della spedizione in America.