Eleganza, precisione e pressing alto sui portatori di palla avversari. Nella prestazione offerta di Ismael Bennacer nel derby c’è tutto il meglio del repertorio. Finalmente convincente sotto tutti i punti di vista, sui livelli della scorsa stagione. Può sorridere Stefano Pioli che ora può contare su tre centrocampisti, considerando Kessie e Tonali, di grande livello per lo sprint finale tra campionato e coppa Italia. Ma anche per la prossima stagione considerando il certo addio dell’ivoriano.



NUOVA ERA - La prova di forza contro l’Inter e il prossimo rinnovo del contratto fino al 2026 rappresentano un nuovo inizio in rossonero per Bennacer. Il centrocampista algerino, nonostante le richieste, ha deciso di prolungare la sua avventura con il Diavolo, manca solo l’annuncio ufficiale. L’obiettivo è quello di alzare il proprio livello tecnico e vincere qualcosa con un club che gli ha ribadito la fiducia con fatti concreti. Maldini e Massara vogliono solo giocatori motivati dal progetto e consapevoli della grandezza del Milan. Ismael rappresenta uno dei principali esempi di questo modus operandi.