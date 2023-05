Intervenuto al termine della gara tra Milan e Lazio, Ismael Bennacer ha parlato così a Dazn: “Era una partita molto importante per noi. Abbiamo iniziato bene: abbiamo fatto gol e non lo abbiamo preso. Abbiamo gestito bene dall’inizio alla fine. Mancano ancora partite, ora dobbiamo recuperare. Abbiamo lavorato sulla squadra, sapevamo che loro giocavano tantissimo a muro. Sull’azione del gol ho anticipato bene, Giroud ha stoppato la palla per me e io ho tirato bene. Il mio ruolo è dove mi mette il mister, posso giocare ovunque. È un bene per tutti. Leao? Non ci abbiamo parlato, eravamo concentrati sulla partita. Spero non sia niente di grave e che sia qui per la Champions perché è un giocatore molto importante".