Des U11 et U12 de l’AC Arles ont pris la direction de Milan où ils assisteront ce soir au match entre l’AC Milan et le Torino. L’invitation a été lancée par Ismaël Bennacer. L’international algérien n’oublie pas d’où il vient, et ça c’est beau.



