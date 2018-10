Dopo la due giorni dedicata alla Champions, si scende in campo oggi per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Due le squadre italiane impegnate: alle 18.55 il Milan va a caccia di una vittoria contro il Betis per blindare il primo posto nel gruppo F e allontanare le voci sul possibile esonero di Rino Gattuso, costretto a fare a meno di Abate, Musacchio e Calhanoglu. Alle 21, invece, tocca alla Lazio di Simone Inzaghi, che senza Luis Alberto non può permettersi errori sul campo del Marsiglia di Rudi Garcia, in una sfida già molto importante per il gruppo H. Di seguito, le probabili formazioni e i canali tv dove saranno trasmesse le due gare.



MILAN-BETIS (ore 18.55, Sky Sport 1 e Sky Sport 252)



Milan: Reina; Calabria, Zapata, Romagnoli, Laxalt; Bakayoko, Biglia, Bonaventura; Castillejo, Higuain, Borini.



Betis: P. Lopez; Mandi, Bartra, Sidnei; Francis, Lo Celso, W. Carvalho, Canales, Junior; Loren, Tello.





MARSIGLIA-LAZIO (ore 21, Sky Sport 1 e TV8)



Marsiglia: Mandanda; Sarr, Rami, Kamara, Sakai; Sanson, Strootman, Gustavo; Payet, Mitroglou, Ocampos.



Lazio: Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Caceres, Berisha, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile.