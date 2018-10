in occasione del primo gol ritarda l'uscita bassa. Sul secondo il tiro di Lo Celso, pur bellissimo, non è sembrato irresistibile.copertura preventiva mancata sul vantaggio Betis, tanti errori in fase di spinta. Lontano da una condizione fisica e mentale ottimale.arrugginito, lo si vede da alcuni falli ingenui che commette su Sanabria. Lascia troppo campo a Lo Celso sulla prima marcatura ospite.anche lui non sta attraversando un momento positivo. Ha sulla coscienza il primo gol del Betis, quando si fa anticipare da Sanabria.si fa vedere con costanza in fase offensiva, ma tecnicamente non azzecca un cross. La voglia c'è ma i risultati sono mediocri.è sempre più un mistero. Non difende, non recupera palloni, non imposta. Un giocatore totalmente perso nelle sue insicurezze.(Dal 1' st Suso 5,5: ha una buona occasione da gol ma sul piede meno nobile, il destro, e la cestina),una prima frazione costellata da tanti errori banali, meglio nella ripresa.tiene troppo palla e sbaglia diverse giocate importanti in fase di ripartenza. L'ultimo a mollare, ma nel complesso la sua è una prova insufficiente.tra i più vivi, centra il palo con una bella conclusione da fuori. Suo l'assist per il gol di Cutrone, rovina tutto con la follia nel finale che gli vale il primo rosso da quando è al Milan.incredibile l'errore allo scadere del primo tempo, quando invece di trovare la conclusione prova un dribbling difficile su Lopez. Tocca pochi palloni, si segnala solo per alcuni litigi con i difensori avversari. Nervoso.non va oltre il passaggio a due metri. Il dribbling o la conclusione non sono le sue peculiarità, ma valgono almeno un tentativo.entra e segna, come semprenuvole nere sull'allenatore calabrese, parso per la prima volta in confusione. Cambia modulo rinunciando all'incontrista, prende gol e si inventa Suso mezzala. Le voci sul suo futuro lo hanno innervosito.il Milan lo sollecita in rarissime occasioni, guida bene la linea difensiva.vita facile contro Borini nel primo tempo. Regge l'urto anche nel finale.toglie tempo e spazio a Higuain, murandogli più di un tentativo di conclusionemezzo voto in meno per l'errore nel finale di primo tempo, quando si fa saltare secco da Higuain che si invola verso Lopez.motorino instancabile lungo l'out di destra, prezioso specie in fase difensiva.disegna calcio a San Siro. L'argentino prima serve un cioccolatino solo da scartare a Sanabria, poi trova una conclusione dai 25 metri che si spegne all'incrocio. Prestazione sublime.diga davanti alla difesa, dalle sue parti il Milan non riesce mai a passare. Ottimo anche in fase di palleggio, preciso direttore d'orchestra.era considerato uno dei talenti più cristallini del calcio spagnolo, questa sera ha dato saggio del suo potenziale. Tunnel agli avversari e verticalizzazioni per una grande partita disputata.ha un bel mancino, lo arma in diverse occasioni per il cross.il meno brillante dei suoi, tocca pochi palloni.prezioso nel tenere palla e far rifiatare la squadra nel finale)un gol da centravanti vero, un altro annullato ingiustamente. L'ex Roma conferma di saper essere implacabile in area di rigore.schiera un undici che ha le idee ben chiare e mostra un bel calcio. Centra una vittoria preziosa in ottica passaggio del turno.