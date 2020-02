Lucas Biglia si ferma ancora. Il centrocampista del Milan ha infatti subito un trauma distorsivo al ginocchio destro con interessamento del legamento collaterale mediale. Un nuovo stop per il giocatore argentino, che non scende in campo dall'8 dicembre. Nei prossimi giorni il club rossonero aggiornerà sui tempi di recupero dell'ex capitano della Lazio. Ai box al momento c'è anche Rade Krunic, che ha rimediato ​una frattura da stress del terzo osso metatarsale del piede destro che richiede un trattamento conservativo. A disposizione di Pioli come centrocampisti di ruolo ci sono solo Kessie e Bennacer al momento.