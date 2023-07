Due ali per volare. Dopo aver blindato l'attaccante portoghese Rafael Leao con un nuovo contratto fino al 2028, il Milan cerca un esterno offensivo sul mercato per la fascia destra. Il primo obiettivo è sempre Samuel Chukwueze, ma almeno per il momento i dirigenti rossoneri considerano eccessive le pretese economiche del Villarreal, che chiede 35 milioni di euro per il nazionale nigeriano classe 1999.



PIANO B - Così il Milan sta battendo delle piste alternative: una di queste porta a Gustav Isaksen, che nella scorsa stagione ha segnato due volte contro la Lazio in Europa League. Il danese (classe 2001) è sotto contratto fino a giugno 2025 col Midtjylland. Il club rossonero lo ha praticamente già bloccato, raggiungendo un accordo verbale sulla base di una decina di milioni di euro. Però la trattativa non si è ancora chiusa, infatti il Milan vuole aspettare ancora Chukwueze.