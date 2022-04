(lunedì ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la 31esima giornata di campionato, la 12esima nel girone di ritorno: poi ne mancheranno altre 7 alla fine.MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Messias, Kessié, Leao; Giroud. All. Pioli.BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Schouten, Svanberg, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Barrow. All. Mihajlovic.