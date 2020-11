, data l'indisponibilità di, sarà sulla panchina delnella difficile e delicata trasferta del San Paolo contro il Napoli. L'ex difensore rossonero ha presentato la gara in conferenza stampa, ecco i passaggi più significativi.“Vengo da una famiglia di appassionati di calcio e sono milanista per un amico di famiglia. Venni a occhi chiusi nel 2006 perché era un sogno che ogni bambino ha. Da lì è iniziato il mio percorso”.: "Ricordo con affetto le vittorie, era una partita difficile, vincemmo, poi sappiamo tutti com'è finita. Sono molto contento di tornare a Napoli e ritrovare Rino come avversario".: “Non mi formalizzerei troppo sull’importanza. Tutte sono importanti. Non lo vedo come un esame finale. Credo nella responsabilità della squadra. È solo un piccolo tassello”.: "E' stato un amico in campo e continua ad esserlo fuori, ci sarà spazio dopo la partita per un saluto affettuoso".: “Sono in stretto contatto col mister. Fin dall’inizio abbiamo avuto grande supporto tecnologico. Nella conduzione degli allenamenti comunque ho avuto carta bianca”.: "Ne abbiamo parlato col mister, crediamo che si possa creare confusione. Abbiamo pensato di fare una riunione pre gara, poi se ci saranno cose importanti faremo un check a fine primo tempo".“Buono, se non ottimo. Anche chi è arrivato tardi si è presentato per fare terapie. Tutti bene, eccetto Leao che ha avuto un problema, rivalutato tra 10 giorni. Gli altri tutti disponibili”."Sono stato indirizzato in quello che mi è stato insegnato e sto apprendendo con mister Pioli, mi trovo sulla stessa lunghezza d'onda ed è quello il calcio che mi piace".“La pressione la sento da sempre, ce l’avrò io come i giocatori. Devono fare ciò che hanno fatto finora. Siamo contenti"."Si arrivava da un tour de force importante, anche a livello mentale i giocatori hanno potuto staccare, ma sono stati quasi tutti impegnati in nazionale. C'era un clima più disteso".: “È un giocatore importante. Deve avere una buona condizione. Ha caratteristiche che richiedono che sia veloce e potente. Sappiamo che non è al 100%, ma sappiamo essere importante. L’infortunio di Leao non ci voleva, ma abbiamo soluzioni”.: “Gli impegni ravvicinati sono un carico di lavoro importante. Lui aveva bisogno di staccare, forse anche mentalmente. Però si è presentato come sempre da capogruppo. La squadra è cresciuta però in tutti i suoi elementi per responsabilità e senso del lavoro. È entrato nella testa dei giocatori cosa vuol dire fare i professionisti”.I: "Non abbiamo avuto troppo tempo per lavorarci, valuteremo oggi se ci sarà qualche cambiamento".: "Lo ha detto Ibra, alzo le mani, se lo ha detto lui sarà Franck".“Siamo contentissimi del rendimento di Calhanoglu. In una stagione un giocatore può avere una partita più o meno positiva. Il nostro giudizio non cambia. Sotto l’aspetto contrattuale non voglio entrare nel merito, ma ha fatto capire ieri che tiene a questa maglia”.: “È il nostro capitano, siamo davvero contenti. Fa sempre tanto per la squadra, anche fuori dal campo. Errori e momenti meno positivi fanno parte della crescita. Non vedo un problema”.: "Il fatto che ci sia io e non l'allenatore cambia poco, non sarò solo, i giocatori daranno sempre il massimo"."L'allenamento di ieri ci è piaciuto, da quel punto di vista siamo preparati e fiduciosi".: "Non ci ho pensato ma è un bello spunto interessante, mi accontenterei di vincere la prima. Voglio fare i complimenti a Mancini, è riuscito a coordinare tutto lo staff da lontano".