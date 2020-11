Ilvince ancora, 2-0 alla Fiorentina, e al termine dell'incontro, in panchina al posto di Pioli, è intervenuto a Dazn: "Cosa vedo in questa vittoria? Altro tassello da mettere in questo grande puzzle iniziato tempo fa. La terza partita della settimana è sempre la più difficile, sapevamo che avremmo avuto difficoltà ma abbiamo agito e reagito da grande squadra, quale siamo.La videochiamata con? E' un gruppo vero, un gruppo sano, con dei valori. Abbiamo fatto anche una videochiamata in spogliatoio, il mister era a casa ma di fatto era con noi come tutti i giorni in allenamento.L'esultanza polemica di? Mi sono sinceramente perso l'esultanza, ma ho goduto per il gol. Ho cercato di dare subito indicazioni alla difesa per rimettersi a posto, perché la Fiorentina aveva voglia di pareggiare. Siamo contenti del risultato, ma soprattutto della prestazione e dello spirito, come accade ormai da tempo.? Sappiamo la sua importanza, l'ha dimostrato da non so quante partite. E' diventato troppo importante anche a livello di peso specifico e qualità: pensavamo fosse un giocatore di grande forza, ma è migliorato nella gestione della palla e dal punto di vista tecnico. Crescita costante, siamo contenti.Difficoltà? Ci sono momenti della stagione in cui magari calci in porta due volte e fai tre gol, oggi ha preso il palo. Ma il suo apporto va al di là del normale: quantità, sempre positivo e propositivo, siamo soddisfatti del suo rendimento al di là dei gol.? Davide ha avuto una crescita a livello di personalità. Di Simon sapevamo che la grande esperienza serviva a questa squadra: è un giocatore affidabile, un vero leader e un uomo vero.? Sono giocatori diversi, i campioni fanno queste prestazioni: Gigio c'è sempre nei momenti che contano e l'ha dimostrato anche oggi.Che effetto fa stare in panchina? Sono molto contento e soddisfatto. Ma questa squadra ha già un grandissimo allenatore che si chiama Pioli: siamo ansiosi di rivederlo a Milanello.Similitudini con il Milan da scudetto? Siamo cresciuti in autostima grazie al lavoro quotidiano e al piacere di soffrire e lavorare insieme a Milanello. Questo ci accomuna a quel Milan".