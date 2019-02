L'attaccante del Milan, Fabio Borini ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima dell'inizio della semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio: “Piatek è forte, è uno che segna, è quello che ci serve adesso. Non so se il Milan sia la squadra più in forma del campionato, questa è la Coppa e dobbiamo continuare a fare bene fino alla fine”