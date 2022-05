Il Milan rischia seriamente di perdere Sven Botman. L'affare, come di fatto confermato anche da Maldini nella sua intervista di oggi, non è stato portato avanti complici le difficoltà legate al passaggio di proprietà e ora è a un passo dallo sfumare. Il motivo? Un nuovo, fortissimo, rilancio da parte del Newcastle che si è inserito nella corsa al centrale approfittando dell'immobilismo rossonero.



NUOVA OFFENSIVA - Dopo l'offensiva portata avanti a gennaio e respinta al mittente dal Lille, il Newcastle del fondo Pif è tornato alla carica sia con il club che con il giocatore. La proposta economica è più alta rispetto a quella del Milan sia nei confronti del club francese che nei confronti del giocatore che, nonostante abbia dato la disponibilità e la priorità al Milan, non può (dati i tempi che si stanno prolungando con i rossoneri per la questione societaria), non prendere in considerazione la possibilità di trasferirsi in Premier League.