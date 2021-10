"Sono soddisfatto, ho fatto gol, assist, ma quello che conta di più per me è fare tutto questo per la squadra, aiutare la squadra perché arrivino i tre punti. Sono soddisfatto anche per me, ma soprattutto per la squadra". Inizia così l'intervista dia Milan TV, il trequartista spagnolo si racconta in vista dei prossimi impegni e riparte dal gol a San Siro contro il Venezia: "Incredibile, sono contentissimo di aver fatto gol a San Siro con tutti i tifosi, sono molto contento perché il sostegno che mi danno ogni giorno è incredibile. Sono super grato per tutto quello che mi danno, sono incredibili i tifosi che abbiamo".- "Sono lo stesso dell'anno scorso, ora gioco di più e sono molto contento. Credo che la squadra sia più forte, il sostegno della squadra e di Pioli è sempre uguale. La fiducia in me e nella squadra è incredibile. Io sono contento, mi piace giocare a calcio ed è quello che faccio, giocare e divertirmi".- "Noi dobbiamo lottare per tutto quello per cui si può lottare. E' quello che vogliamo. Vogliamo giocare ogni tre giorni e per farlo dobbiamo vincere tutte le partite che ci mancano".- "Il mio obiettivo è giocare bene con il Milan, perché così posso arrivare in Nazionale ed è quello che sto facendo. Giocare bene, aiutare la squadra e poi essere chiamato dalla Spagna che sarebbe un orgoglio. Sono grato per le parole di Luis Enrique e di Mancini".