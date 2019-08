Milan-Brescia 1-0



G. Donnarumma 6: disinnesca una mortifera conclusione, deviata, di Sabelli nel primo tempo. Partita di ordinaria amministrazione per il resto.



Calabria 6: poche sovrapposizioni rispetto al solito, non sembra avere lo smalto dei giorni migliori. Salva un gol quasi fatto chiudendo su Dessena libero di calciare nell'area piccola.



Musacchio 6,5: morde le caviglie di Alfredo Donnarumma e lo costringe a giocare lontano dalla porta. L'argentino è il migliore della linea difensiva.



Romagnoli 6: preciso in fase d'impostazione, soffre la fisicità di Torregrossa. Tutto sommato una prova sufficiente per il capitano.



Rodriguez 6: ingaggia un bel duello con Bisoli e non ne esce sconfitto. Solità tranquillità in fase di possesso, potrebbe spingere un po' di più.



Kessie 5,5: è ancora a corto di condizione e lo si denota dalla scarsa lucidità nel fraseggio. Nel primo tempo tiene in gioco Spalek che da due passi grazia il Milan, una grave disattenzione.



Bennacer 6,5: non gli tremano le gambe alla sua prima a San Siro. Piace per la capacità di velocizzare l'azione, giocando bene sia sul corto che sul lungo. Regia molto lucida e pratica.



Calhanoglu 7: rompe subito il ghiaccio in campionato, andando a realizzare il gol vittoria all'11 con un bel colpo di testa. Gioca un primo tempo a buonissima intensità e qualità da mezzala, probabilmente il ruolo che più si addice alle sue caratteristiche. Nel secondo tempo mostra segnali di stanchezza e Giampaolo lo richiama in campo. (dal 25' st Paquetà 6: entra con il piglio giusto, esplode un sinistro che si stampa sul palo quando mancavano due minuti alla fine)



Suso 6,5: disegna un assist perfetto per Calhanoglu. Più libero dal punto di vista tattico rispetto a Udine, riesce a incidere e a creare diverse occasioni da gol. Positivo.



Castillejo 6: Giampaolo insiste nell'esperimento di trasformare l'ex Villarreal in una seconda punta. Questa volta il risultato è diverso rispetto a Udine, si sacrifica in alcuni recuperi e dà brio alle trame offensive. Un netto passo in avanti. (dal 35' st Borini s.v)



Andrè Silva 6: La mossa a sorpresa del nuovo tecnico rossonero, dopo un'estate passata con la valigia pronta. Si muove molto anche se le gambe non girano come dovrebbero. Da un suo movimento perfetto nasce il gol del Milan, tenta la rete impossibile con un pallonetto di destro che termina di poco a lato. (dal 15' st Piatek 6: entra in campo con la determinazione di chi vuole spaccare il mondo. Si crea tre occasioni: in un paio la mira non è perfetta, nell'altra trova una supera parata di Joronen).



Giampaolo 6: alcune mosse iniziali parevano azzardate ma il risultato gli dà ragione. Qualcosa del suo calcio si inizia a intravedere ma la strada è ancora lunga.



Joronen 7: strepitoso il portiere finlandese nel finale quando dice per tre volte no a Piatek. Evita un passivo più ampio.



Sabelli 6: buona corsa lungo l'out di destra, si dà molto da fare con buona personalità.



Chancellor 6: fa valere un fisico da corazziere in diverse circostanze. Sul gioco aereo è quasi imbattibile.



Cistana 5,5: è giovane e inesperto, spesso tenta l'anticipo rischiando l'intervento.



Martella s.v (dal 14' pt Mateju 5,5: Suso gli va spesso via con troppa facilità)



Bisoli 5,5: paga forse l'emozione di giocare in uno stadio importante per la prima volta. Non si ha traccia dei suoi proverbiali inserimenti in area avversaria.



Tonali 6: costretto a una partita più di sciabola che di fioretto, non mette in mostra quelle che sono le sue reali potenzialità.



Dossena 6: non si risparmia mai, fa tanta legna e dal punto di vista dell'abnegazione gioca una grande partita.



Spalek 5: dovrebbe creare qualche grattacapo alla difesa del Milan con la sua rapidità ma risulta piuttosto abulico.(dal 31' st Tremolada s.v),



Torregrossa 6: protegge bene il pallone, ha buona fisicità e una discreta tecnica. Esce per infortunio(dal 1' st Aye 5,5: ancora acerbo per la nostra serie A)



Donnarumma 5: dopo l'esordio con gol di Cagliari fa un netto passo indietro. Non è mai pericoloso.



Corini 6: Deve fare di necessità virtù ma ha dato una precisa identità tattica ai suoi ragazzi.