chiamato in causa di rado, salva in uscita sullo sciagurato retropassaggio di Theo e su Ayè. Sveglio e pronto (dal 63': non perfetto sul gol di Ghezzi, inizia con un'indecisione)migliore in campo, ara la fascia da ala aggiunta. Una delle sorprese più liete di questa prima parte di stagione rossonera (dall'82'attento e coriaceo, i pericoli non sono molti ma li tiene alla larga.anche lui non patisce gli attaccanti bresciani, gioca con pulizia.appare ancora un po' indietro di condizione, la testa propone ma le gambe non seguono. Non la solita spina nel fianco. (dall'82'si mette in mostra nonostante il poco tempo, è giovane ma ha gran voglia)stappa la partita con un bel gol di testa, per il resto controlla e scalda i motori.di lotta e di governo, come sempre. Si vede meno in fase offensiva che in quella difensiva, alla ricerca della forma fisica perfetta. (dal 73'buon primo assaggio della realtà rossonera contro gli ex compagni, si rende pericoloso con un bel tiro nel finale)corre tanto, a volte abbinando ottima qualità e dribbling ubriacanti. Ancora un po' impreciso sottoporta, nonostante il gol. (dal 63'si vede poco): tanto fosforo e giocate importanti, è il regista offensivo del Milan. Se gira lui, girano tutti. (dall'83scattante e già frizzante, anche per la struttura fisica mingherlina. Arioso sulla fascia, offre corsa e cross. (dal 63'qualche giocata e qualche spunto, deve ancora prendere confidenza coi compagni).: lotta, gioca di sponda e dialoga alla grande con i compagni. Terzo gol stagionale per il classe 2002, capocannoniere del Milan: si candida a vice Ibra. (dal 63'meno in forma delle ultime uscite, tende un po' a nascondersi).buon test per il suo Milan, ma per l'Irlanda sarà comunque meglio recuperare Ibrahimovic. La squadra ha idee e si vede.Andrenacci 6Sabelli 6,5Papetti 5,5Mangraviti 6Martella 6Spalek 6Bjarnason 5,5Dessena 6Zmrhal 5,5Ayè 5 (Ghezzi 7)Morosini​ 6All. Delneri 6