L'ultima amichevole prima del debutto europeo. torna in campo il Milan di Stefano Pioli, che alle 17 a Milanello sfida il Brescia del nuovo tecnico Luigi Delneri, appena retrocesso, dopo aver chiuso l'operazione che ha portato in rossonero Sandro Tonali. I rossoneri, reduci dalle vittorie ottenute prima contro il Novara, formazione di Serie C, e poi contro altre due squadre di Serie B, ovvero le neopromosse Monza e Vicenza, ora incontrano i lombardi nella prova generale in vista della prima gara ufficiale della nuova stagione: il preliminare di Europa League contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers, in programma giovedì 17 settembre. Test organizzato all'ultimo momento, in quanto i rossoneri avrebbero inizialmente dovuto sfidare il Chievo, ma il match è saltato, in quanto tre giocatori gialloblù nei giorni scorsi sono stati trovati positivi al COVID-19.



PROBABILI FORMAZIONI MILAN-BRESCIA



MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Michelis, Duarte, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu, Maldini; Colombo. All. Pioli



h 17 Milan-Brescia LIVE



LA CRONACA