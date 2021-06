Brescia e Milan sono al lavoro per trovare un accordo sul prezzo del riscatto di Sandro Tonali, fissato a 25 milioni di euro solo un anno fa: secondo quanto riferito da Bresciaoggi.it, il club di Cellino ha chiesto il cartellino di Marco Brescianini, centrocampista classe 2000 di proprietà del Milan e che si è messo in luce con la Virtus Entella nell’ultima stagione, per abbassare il prezzo del centrocampista lodigiano.