Buone notizie per il Milan. E' infatti meno grave del previsto l'infortunio al fianco sinistro che Franck Kessie ha subito ieri in Coppa d'Africa. L’esito della Tac a cui è stato sottoposto il centrocampista è negativo. Sono quindi state escluse lesioni. Kessie sta molto meglio, tornerà nel fine settimana a Milano e lunedì si aggregherà al gruppo.



Il giocatore era uscito al 30' della partita tra la sua Costa d'Avorio (poi eliminata) e l'Egitto, ottavi di finale di Coppa d'Africa, visibilmente dispiaciuto e quasi in lacrime. Ma, non essendoci lesioni, potrà tornare ad allenarsi dalla prossima settimana e quindi dovrebbe essere a disposizione di Pioli per il derby con l'Inter, in programma sabato alle 18 a San Siro.