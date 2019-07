La risposta tanto attesa è arrivata: il Milan ha detto sì all'Atalanta per quanto concerne la richiesta di disputare allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano le gare del girone di Champions League della stagione 2019/2020. Il club rossonero ha dato il proprio assenso nel pomeriggio di oggi. Dopo il nulla osta del Milan e il sì precedente dell'Inter e del Comune di Milano tramite il sindaco Giuseppe Sala, non dovrebbero esserci più problemi per vedere l'Atalanta a San Siro in Champions, nonostante il parere contrario delle due tifoserie.



ASSENSO DI M-I STADIO - Il presidente dell'Atalanta Antonio Percassi, dopo le richieste dei commissari Uefa emerse dal sopralluogo allo stadio di Bergamo, aveva avanzato la richiesta di avere a disposizione lo stadio San Siro per le partite in casa in Champions: la società compartecipata (al 50% ciascuno) M-I Stadio, composta da Inter e Milan, ha dato il proprio assenso, dopo che la richiesta ufficiale era stata inoltrata dall’Atalanta lunedì 8 luglio.