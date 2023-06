Non solo Christian Pulisic. L’esterno statunitense classe ‘98 non è l’unico obiettivo perseguito dal Milan per rinforzare il proprio reparto offensivo in casa Chelsea. Secondo il Guardian, nel mirino dei rossoneri c’è anche il classe 2000 Callum Hudson-Odoi, reduce da un prestito al Bayer Leverkusen e sotto contratto coi Blues fino al 2024. Sulle sue tracce ci sono pure Fulham e Nottingham Forest.