Un nome che torna di moda, un possibile rinforzo per Gattuso. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com potrebbe esserci il Milan nel futuro di Nabil Bentaleb. Il condizionale è d'obbligo, ma in questi giorni il centrocampista algerino nato a Lille, in Francia, è stato proposto a Mirabelli, che prima di muoversi concretamente sul mercato aspetta la decisione della Uefa, in merito alla partecipazione alla prossima Europa League, e le novità sul fronte societario. Classe 1994, l'ex giocatore del Tottenham è già stato accostato ai rossoneri nell'estate 2016 e nel gennaio 2017, ma in entrambi i casi l'affare non è andato in porto per le richieste degli Spurs.



VIA DALLO SCHALKE - Pagato dallo Schalke circa 19 milioni di euro, Bentaleb spinge per l'addio, nonostante un contratto in scadenza nel 2021. In questa stagione ha giocato solo 16 partite di Bundesliga, un bilancio figlio dello scarso feeling con l'allenatore Tedesco. Il suo futuro è in bilico, la sua prossima destinazione potrebbe essere l'Italia.