Una stagione a rincorrere. La forma migliore prima, la maglia da titolare poi. I primi mesi di Divock Origi con la maglia del Milan sono stati tutt'altro che memorabili, non solo per le conseguenze dell'infortunio rimediato nell'ultima parte della sua vita al Liverpool, e sono in molti a chiedersi se sia davvero un giocatore in grado di fare la differenza. I numeri non mentono, 14 presenze totali, per un totale di 503' giocati con un solo con all'attivo, contro il Monza, il 22 ottobre scorso. Troppo poco per meritarsi l'etichetta di vice Giroud, che dopo un Mondiale on fire rischia di doversi rituffare subito nell'avventura milanista, senza prendere fiato. Uno scenario che in casa Milan vogliono evitare, Pioli nel 2023 ha bisogno di tutto il suo attacco per raggiungere gli obiettivi prefissati.



2023 DECISIVO - Per questo il suo staff ha previsto un piano di lavoro speciale per il belga, una preparazione atletica personalizzata secondo i suoi parametri, che possa aiutarlo a ritrovare la forma. In più sono previste lezioni di tattica ad hoc, per capire cosa correggere, cosa migliorare. Nella testa di Pioli, Maldini e Massara Origi è quel giocatore in grado di garantire forza fisica e gol, senza dare punti di riferimento alle difese avversarie, per questo non c'è nessuna intenzione di bocciarlo dopo pochi mesi. Ma è chiaro che nel 2023 tutti si aspettano la svolta. Solo a fine stagione si tireranno le somme, si capirà se Origi può essere da Milan o se, considerando il suo arrivo a parametro zero, può regalare una buona plusvalenza.