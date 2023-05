Il Milan cerca un attaccante per il futuro. Nonostante Giroud ieri sera abbiamo dimostrato che ha ancora il gol nel sangue realizzando una tripletta, la dirigenza rossonera è a caccia di una punta da affiancare la francese, un giocatore forte, per dirla con le parole di Pioli. Secondo Tuttosport i nomi sono tanti: si parte con Arnautovic a segno col Bologna e si arriva ai bomber della Ligue1, come Openda, che piace molto, Balogun, Ekitike e Wahi.