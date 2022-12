Il Milan è rientrato in Italia da Dubai e oggi pomeriggio si è allenato per la prima volta a Milanello, dal quale sono uscite diverse indicazioni. La prima, positiva, riguarda Davide Calabria, che sta concludendo il suo percorso di rientro dall'infortunio muscolare patito lo scorso ottobre contro l'Empoli: il terzino ha svolto quasi tutto l'allenamento in gruppo, ottimo segnale per Pioli in vista della prima sfida con la Salernitana alla ripresa.



MAIGNAN E ORIGI - Discorso diverso per quanto riguarda Divock Origi e Mike Maignan, che hanno accusato nuovi problemi negli ultimi giorni del ritiro: entrambi hanno proseguito con il lavoro personalizzato in palestra.