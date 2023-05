Intervenuto ai microfoni di Dazn, Davide Calabria, capitano del Milan, ha parlato così del pareggio raggiunto in extremis contro la Cremonese: "Abbiamo preso un gol da stupidi, pur avendo dominato. Senza gol le partite non si vincono. Dobbiamo mettere la palla in porta, è questo ciò che ci sta mancando. Il pareggio pesa, dobbiamo essere più concreti davanti. Duriamo fatica a concretizzare con l'ultimo giocatore".