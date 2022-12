Il capitano del Milan Davide Calabria, ai microfoni di Dazn, ha parlato del suo dolore per la scomparsa di Sinisa Mihajlovic, ex allenatore tra le altre dei rossoneri:



"Si fa sempre fatica a trovare le parole in questi momenti, come Milan siamo vicini e facciamo le condoglianze alla famiglia. Io ho sempre provato tanto affetto per lui, è stato lui a lanciarmi tra i grandi. All'ultima partita mi sono sentito di regalargli una mia maglietta firmata, non lo avevo mai fatto. La notizia di oggi ci tocca nel profondo. Un ricordo? La forza interiore che aveva. Aveva carisma, trasmetteva l'energia che serve sempre in una squadra".